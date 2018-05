Noventa, compra Golf fantasma on line: denunciati in tre

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, mercoledì, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà G.R 62enne residente a Novara, S.H 25enne residente a Dalmine in provincia di Bergamo e J.B. 21enne residente a Seveso in provincia di Monza e Brianza, tutti con precedenti, per il reato di truffa in concorso.

Le indagini dei militari avevano inizio nei giorni scorsi a seguito della denuncia presentata da un residente nel comune del basso vicentino, il quale dopo aver visto su un sito di vendite on line l’inserzione relativa ad un’ autovettura Volkswagen Golf 5^ serie, al costo di 900 euro contattava gli indagati per definire le relativa modalità di acquisto, ma nonostante il bonifico eseguito a favore di una carta PostPay, l’autovettura non gli veniva consegnata e gli autori si rendevano irreperibili a qualsiasi richiesta di chiarimento.