False immatricolazioni e evasione su auto di lusso: nel Vicentino truffate 33 persone per 1milione e 300mila euro

La Guardia di Finanza di Pordenone ha condotto l'operazione "Cars lifting" nella quale sono state scoperte un'evasione fiscale pari a oltre 30 milioni di euro, immatricolazioni fraudolente nel commercio online di auto di lusso per un totale di oltre due milioni e un sodalizio criminoso responsabile della truffa di 835 persone in 18 regioni italiane. Lo riferiscono Triesteprima e Udinetoday.

L'operazione

Le indagini, della durata di circa due anni, hanno portato al fermo di cinque persone e all'ingente sequestro di immobili e valori in tutta Italia per oltre cinque milioni di euro. Gli indagati sono 18 e sono accusati dei reati fiscali, di associazione a delinquere, truffa e falso materiale e ideologico. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del capoluogo pordenonese assieme alla Polizia Stradale di Udine.

Gli arresti e le persone truffate

Tre sono gli arresti di altrettante persone rispettivamente residenti a Pordenone, Anzio e Nettuno, mentre agli altri due è stato notificato l'obbligo di fissa dimora. A carico di ulteriori 13 persone, tra i quali titolari di agenzie di pratiche automobilistiche, sono state condotte perquisizioni sia personali che domiciliari.

Elenco, per Regione, dei soggetti acquirenti degli autoveicoli fraudolentemente immatricolati e/o “schilometrati” o vittime di truffe mediante vendite (con anticipi già corrisposti) per le quali non è stata effettuata la consegna dell’autoveicolo.

PIEMONTE

Torino 5 212.300

Cuneo 2 84.900

Novara 3 103.600

Verbano-Cusio-Ossola 2 84.900

Vercelli 1 18.700

totale………. 13 504.400



LOMBARDIA

Milano 15 494.300

Bergamo 6 231.000

Brescia 9 334.600

Como 8 292.100

Cremona 4 122.300

Lecco 2 61.200

Lodi 2 61.200

Mantova 4 146.100

Monza e della Brianza 4 122.300

Pavia 1 42.500

Sondrio 1 18.700

totale………. 56 1.926.300

TRENTINO ALTO ADIGE

Trento 20 777.900

Bolzano 14 570.700

totale………. 34 1.348.600

VENETO

Venezia 44 1.702.000

Belluno 11 419.600

Padova 36 1.172.000

Rovigo 4 146.000

Treviso 57 2.301.500

Verona 25 919.000

Vicenza 33 1.258.600

totale………. 210 7.918.700

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste 5 212.300

Gorizia 7 273.500

Pordenone 48 2.014.400

Udine 51 2.118.000

totale………. 111 4.618.200

LIGURIA

Genova 5 188.500

La Spezia 3 103.600

Savona 3 127.400

totale………. 11 419.500

EMILIA ROMAGNA

Bologna 14 404.300

Ferrara 6 136.000

Forlì-Cesena 6 207.200

Modena 12 414.500

Parma 2 84.900

Piacenza 2 84.900

Ravenna 3 79.800

Reggio Emilia 6 207.300

Rimini 4 122.300

totale………. 55 1.741.200

TOSCANA

Firenze 9 310.900

Arezzo 3 79.900

Grosseto 1 42.500

Livorno 2 61.000

Lucca 6 254.800

Massa-Carrara 1 42.500

Pisa 4 169.800

Pistoia 4 169.800

Prato 5 212.300

Siena 3 103.700

totale………. 38 1.447.200

UMBRIA

Perugia 9 382.100

Terni 4 169.900

totale………. 13 552.000

MARCHE

Ancona 1 42.400

Ascoli Piceno 3 127.400

Macerata 8 292.200

Pesaro e Urbino 2 61.200

totale………. 14 523.200

LAZIO

Roma 139 5.902.000

Frosinone 9 382.200

Latina 51 2.165.500

Viterbo 18 764.300

totale………. 217 9.214.000

ABRUZZO

L’Aquila 2 84.900

Chieti 3 79.900

Pescara 3 127.400

Teramo 2 84.900

totale………. 10 377.100

CAMPANIA

Napoli 3 103.600

Caserta 3 127.400

Salerno 2 85.000

totale………. 8 316.000

PUGLIA

Bari 1 42.500

Barletta Andria Trani 1 42.500

Foggia 3 127.300

Taranto 6 231.000

totale………. 11 443.300

BASILICATA

Potenza 1 42.400

totale………. 1 42.400

CALABRIA

Catanzaro 4 169.800

Reggio Calabria 1 42.500

totale………. 5 212.300

SICILIA

Agrigento 1 18.700

Caltanissetta 1 18.700

Catania 1 42.500

Messina 2 61.100

Trapani 1 42.400

totale………. 6 183.400

SARDEGNA

Cagliari 8 339.800

Nuoro 4 169.800

Sassari 4 169.800

Sud Sardegna 6 254.800

totale………. 22 934.200

TOTALE……………. 720 32.722.000