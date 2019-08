Manipolazione in rete: mette in vendita una moto e perde 3500 euro

Non si fermano le truffe a Vicenza e provincia, con molti colpi segnalati dalle forze dell'ordine durante tutta l'estate. L'ultimo episodio, avvenuto nel Basso Vicentino, ha portato alla denuncia di un romano e di un immigrato residente a Thiene.

La procedura usata per la frode è puramente manipolatoria. Il truffatore va a caccia nella rete. I suoi terreni sono i siti di annunci online. Una volta trovata la preda, risponde al suo messaggio e lo convince a recarsi a un bancomat con la carta di credito. Sicuro di ricevere denaro attraverso le istruzioni ricevute, il malcapitato si trova poi una brutta sorpresa nel conto corrente. Il falso compratore intanto sparisce e anche se viene rintracciato rimane a piede libero, magari con l'ennesima denuncia nel cassetto.

In questo caso, a giocare nel "campo dei miracoli" del web c'erano due collodiani gatto e volpe. Uno addetto a portare la preda nel trannello, contattandola, e l'altro intestatario del conto corrente. Entrambi denunciati in stato di libertà per truffa in concorso dai militari di Lonigo, M.B 36nne residente a Rocca Priora (Roma) e W.F 33enne originario del Bangladesh residente a Thiene, "si sono resi irreperibile a qualsiasi chiarimento".

I due, nei giorni scorsi, avevano contattato un 51enne residente a Lonigo che aveva messo in vendita una moto nel sito www.subito.it. Valore del pezzo: 3500 euro. A trattativa fatta, sono seguite le istruzioni da dare alla vittima di turno: andare allo sportello postamat, inserire la propria carta e fare una serie di operazioni; convinto di vedersi accreditato l'importo stabilito, il venditore in realtà ha effettuato un versamento di 3500 euro a favore di una carta PostePay risultata intestata ad uno dei due indagati.