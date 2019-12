«Aiutami, mio figlio sta morendo»: incredibile truffa da 130mila euro

Il raggiro da ben 130mila ai danni di un 55enne residente in città è una specie di manuale della truffa. Una truffa che inizia facendo leva sul sentimento della compassione per indurre il malcapitato di turno a tirar fuori i soldi. L'autore si è infatti presentato alla vittima come un sedicente medico siriano fuggito dalla guerra in serie difficoltà perché impossibilitato a curare il figlio malato che, nel corso nel'elaborata trappola durata alcuni mesi, si sarebbe sottoposto prima a un intervento chirurgico per poi andare incontro alla morte. E ogni passaggio del fantomatico dramma veniva pagato con bonifici dal vicentino: soldi prestati con la promessa di essere restituiti. Tanti soldi, tanti bonifici, fino alla denuncia in questura da parte del truffato. E ora la polizia sta cercando di identificare il truffatore.

IL PRIMO APPROCCIO FUORI DALLA BANCA

Il 55enne, come lui stesso ha narrato alla polizia, è stato avvicinato all'esterno di una filiale dell'Unicredit - dove era andato a fare un'operazione bancaria - da un uomo che si è presentato come un medico siriano in fuga da Aleppo dopo i bombardamenti. L'uomo ha sciorinato alla sua potenziale vittima un racconto straziante: la moglie uccisa sotto le bombe e uno dei suoi due figli piccoli ricoverato in Germania con una grave patologia renale. Il truffatore ha spiegato al vicentino che aveva bisogno di raggiungere il bambino ma era senza i soldi per il viaggio. Commosso da quella triste storia il 55enne ha prestato, lì su due piedi, mille euro al sedicente medico. Ed è iniziata una spirale fatta di continui bonifici, durati ben tre mesi.

I PASSAGGI DELLA TRUFFA: DAL TRAPIANTO DEI RENI AL FUNERALE DEL FIGLIO

Nell'ordine: 18mila euro per permettere al siriano di curare il figlio, poi altri 50mila richiesti per il trapianto di reni al bambino, poi altri soldi - richiesti questa volta da un'altra figura (un complice del siriano) che si presenta come intermediario. E la girandola continua, così come i contatti personali con i truffatori (per telefono o faccia a faccia in piazza Castello). Il fantomatico figlio ammalato peggiora di salute: servono soldi per un ospedale pediatrico in Austria. Poi il dramma, comunicato alla vittima del raggiro: il bambino muore e servono soldi per il funerale in Siria. Ma non è tutto: bisogna pagare l'avvocato per far causa all'ospedale tedesco che ha causato la morte del piccolo.

Dopo innumerevoli bonifici il direttore dell'Unicredit si insospettisce e blocca un pagamento al vicentino, avvertendolo che sotto a quel salasso potrebbe esserci una truffa. Ma il 55enne non vuole sentire ragioni, assolutamente convinto dalla buona fede del siriano, e va in un'altra banca. E il salasso continua, nella maniera più incredibile. Quando la vittima chiede ai suoi truffatori un appuntamento per stabilire le modalità di restituzione del denaro, salta fuori che l'intermediario sta male e ha bisogno di un trapianto di cuore. Solo l'occasione per farsi dare altro denaro.

Ma non è finita, gli ultimi due bonici, che portano il "prestito" a 130mila euro, vengono fatti perché uno dei truffatori ha fatto un incidente a Belgrado e non può recarsi all'appuntamento a Vicenza: servono 9mila euro per sistemare le cose, e poi altri 4500 euro per un avvocato serbo per fare un'altra causa al responsabile del sinistro stradale. E infine, per il vicentino, il dubbio di essere stato pesantamente ingannato diventa certezza.

L'ultimo versamento risale al 16 dicembre, la denuncia è dei giorni scorsi. Il medico siriano, naturalmente, ora risulta irreperibile.