Acqua colorata venduta per profumo pregiato: spunta un secondo caso

Un 31enne di Cattolica, M.C. è stato denunciato per truffa e commercio di prodotti con segni falsi. I militari della stazione di Schio, sono risaliti a lui, dopo che è stato riconosciuto dalla vittima.

Il 31enne, come nel caso del 42enne napoletano (F.P.), denunciato per il medesimo reato nei giorni scorsi, aveva raggirato una parrucchiera che era stata indotta ad acquistare alcuni profumi di note marche, per circa 70 euro, notando successivamente la parziale contraffazione del nome e scoprendo che relativo contenuto era composto da acqua colorata.

Anche questa volta i carabinieri sono risaliti al truffatore facendo l'analisi incrociata sulla targa dell’autovettura utilizzata. Nonostante la concomitanza con i casi precedenti, M.C. e F.P. al momento non sembrano essere complici o collegati in alcun modo, ma vi sono comunque indagini in corso per dissipare qualsiasi dubbio in merito.