Coniugi mettono in vendita l'auto on line e finiscono nella rete di tre giovani truffatori

Rocambolesca vicenda quella capitata ad un’anziana coppia di coniugi che sul sito internet “Subito.it”, ha posto in vendita la propria autovettura. Qualche foto del mezzo e la somma richiesta, quindicimila euro.

All'annuncio risponde una probabile acquirente che contatta telefonicamente la coppia. Entusiasta del mezzo in vendita, si dichiara pronta all’acquisto e prende appuntamento per finalizzare la trattative in un’agenzia pratiche auto di Rossano Veneto.

All’incontro, i coniugi si trovano davanti tre persone, due molto giovani ed una un po' più grande, che chiede di provare l’auto mentre tutti sono impegnati nel regolare l’acquisito. Dei due giovani rimasti nella trattativa, la ragazza, successivamente identificata in M.Z., italiana 18enne, insiste nel concludere l’acquisto dando 1000 euro in contanti ed i restanti 14mila, non vuole pagarli con bonifico bancario, che comporterebbe dei tempi più lunghi per l’accredito ai venditori, ma in contanti, solo che bisogna pazientare il giorno dopo.

La cosa però non convince la coppia di coniugi e tra l’altro, la loro macchina, non ha fatto più ritorno. I giovani, a questo punto, salgono sulla loro auto e si allontanano, urtando alle gambe uno dei coniugi che voleva impedire la loro fuga.

Ma nel frattempo, erano stati chiamati i carabinieri che giungono in forze e riescono ad intercettare i fuggitivi nei pressi della loro abitazione, in Romano d’Ezzelino.

Viene quindi effettuata una perquisizione domiciliare e nelle pertinenze dell’abitazione, viene anche recuperata l’auto dei coniugi. A tal punto, sia la ragazza che il fratello minore M. E. 17enne spagnolo, vengono accompagnati in caserma dove quest’ultimo viene denunciato in s.l. mentre la sorella viene tratta in arresto e su disposizione dell’A.G. condotta ai domiciliari.