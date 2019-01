Il sito segnala "accredito effettuato", ma è una truffa: perso esercito di soldatini

Tra gli amanti dei wargame tridimensionali è uno dei giochi più ricercati. Si chiama Warhammer 40K e ruota intorno a miniature 28-32 millimetri che rappresentano soldati, creature e macchine da guerra. Un esercito di questi soldatini e veicoli dipinti a mano (circa un centinaio), nello specifico la "Drukhary Army" è stato messo in vendita su ebay da un vicentino del '92 per 450 euro.

Dopo qualche giorno al ragazzo è arrivata la risposta di un compratore intenzionato ad acquistare il lotto per la cifra pattuita con l'accordo dell'invio del materiale previo pagamento attraverso una carta paypal. Poco dopo al giovane è arrivata la conferma dell'accredito da quello che sembrava a tutti gli effetti il famosissimo sito di shopping online.

In realtà ebay non c'entrava proprio niente. L'avviso, fatto ad arte dal sedicente acquirente, che si è rivelato un truffatore, in realtà era una inganno informatico ben congegniato tecnicamente chiamato "defacement", ovvero l'azione illecita di modificare le informazioni inviate all'insaputa di chi gestisce il sito. In questo caso, la falsda conferma di pagamento nella quale era appunto indacato un accredito da un conto paypal inesistente. E così l'intera Drukhary Army è svanita nel nulla.