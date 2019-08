Legale di una società "fantasma" spilla oltre 20mila euro per un'auto che non esiste

Un acquisto on line di un'auto che non esiste. E' quello che è successo nel maggio scorso ad un 48enne dell'Alta Padovana che, intenzionato ad acquistare una Peugeot 308, ha versato prima una caparra di 3.200 euro e poi il saldo di altri 20.200 euro a quello che si era identificato come il legale rappresentate di una società per la rivendita di auto denominata "Consulting management" di Volpago del Montello (Treviso).

In realtà, dopo qualche settimana, ha scoperto di essere stato vittima di un raggiro in piena regola. Recatosi nella sede della concessionaria ha scoperto che l'immobile adibito ad autosalone era vuoto e il titolare irreperibile. Ecco che si è rivolto ai carabinieri per denunciare il fatto.

Le indagini svolte dai militari della compagnia di Piazzola sul Brenta (Padova) hanno permesso ora di rintracciare l'artefice del raggiro ovvero A.C.S., 31enne residente nel Bassanese che è stato denunciato per truffa.