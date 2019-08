Mette in vendita on line la cucina e finisce nella rete di due truffatrici

Un 68enne di Montegaldella aveva pubblicato un annuncio sul sito subito.it per la vendita di mobilio da cucina per il valore di 1.200 euro.

All'annuncio hanno risposto due donne, apparentemente intenzionate alla trattativa. Le due, una volta concordata la compravendita, hanno chiesto all'uomo di recarsi allo sportello Postamat dell’agenzia di Grisignano di Zocco laddove, nell’errata convinzione di vedersi accreditato l’importo stabilito, ha invece effettuato una ricarica di 800 euro a favore di una Postepay che è risultata essere intestata ad una delle due donne.

Resosi conto di essere stato truffato, l'uomo si è rivolto ai carabinieri che, fatte le indagini del caso, sono risaliti alle due donne che sono state denunciate in stato di libertà per truffa in concorso. Si tratta di C.B., 48enne residente a Bergamo ed S.B., 30enne originaria del Pakistan ma residente a Brescia.