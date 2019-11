Ancora truffe on-line: tre denunciati

Truffatori ancora in azione con metodi oramai arcinoti, ma qualcuno cade sempre nella rete. Nel giorno di Ognissanti i carabinieri hanno denunciato tre persone responsabili di due truffe on-line ai danni di altrettante persone residenti a Montegaldella e a Barbarano Mossano.

Nel primo caso i militari della stazione di Longari, a conclusione delle indagini, hanno denunciato per il reato di truffa in concorso C.V 26enne e F.M 18enne entrambi residenti a Taranto.

Gli indagati, utilizzando il sito di vendite on line www.marketplace.it avevano pubblicizzato la vendita di parti di motore per veicolo inducendo il potenziale acquirente, un 51enne residente a Montegaldella, ad effettuare un bonifico di 60 euro corrispondente al valore di vendita, a favore di una carta PostPay risultata intestata ad uno degli indagati che, successivamente, si è reso irreperibile a qualsiasi chiarimento circa il mancato recapito della merce.

L'altro episodio, per il quale i carabinieri di Sossano hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa T.L., 37enne residente a Treviso, riguarda la denuncia presentata da un 51enne residente a Barbarano Mossano che nei giorni precedenti, nel sito www.subito.it, aveva inserito un’inserzione relativa alla vendita del proprio motociclo, del valore di 800 euro,

La parte lesa, successivamente, è stata contattata dall’indagato per la definizione della modalità di vendita, per poi recarsi presso uno sportello Postamat dove, seguendo le indicazioni telefoniche che gli venivano fornite, è stato indotto a comunicare all’interlocutore il codice Pin della sua carta PostePay nell’errata convinzione di vedersi accreditata la citata somma.

L’autore del fatto, in realtà, carpendo la buona fede della vittima ha provveduto, in questo modo, ad effettuare un bonifico dell’importo sopra indicato, accreditatolo a favore di una carta PostPay a lui intestata.