Acquista una ruspa on line ma è un truffa

I carabinieri della Stazione di Sossano, ieri, 28 febbraio, a conclusione di attività di indagine, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di truffa, D.B 40enne residente ad Ardore in provincia di Reggio Calabria.

Ruspa on line

L’uomo, utilizzando un sito di vendite on line pubblicizzava la vendita di una macchina operatrice per il movimento terra, del valore di 15mila euro indicando come proprietaria una ditta con sede a Catanzaro, risultata estranea ai fatti, inducendo il potenziale acquirente, un 35enne residente ad Agugliaro, ad effettuare un bonifico di 1.500 euro quale acconto a favore di un conto corrente bancario risultato intestato all’indagato che, successivamente, si rendeva irreperibile a qualsiasi chiarimento circa la mancata definizione dell’accordo di vendita.