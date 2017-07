Vicenza, vende la porsche 5 volte: 59enne denunciata

Nei giorni scorsi una nomade di 59 anni residente in un campo in provincia di Pavia è stata denunciata per truffa dalla polizia stradale di Vicenza. La vicenda che l'ha vista protagonista ha dell'incredibile. La donna avrebbe venduto la stessa macchina, una Porsche 911, ad almeno 5 clienti diversi senza mai consegnare la macchina e intascando ogni volta assegni per svariate migliaia di euro.

La truffa, ben congegnata, è stata scoperta dalla stradale grazie alla segnalazione di un uomo residente a Brescia. Un suo amico francese aveva infatti visto il bolide su un sito internet e si era incontrato con la venditrice in Italia, staccando un assegno di 50mila euro e con l'accordo di consegna una volta che il denaro fosse stato incassato. Dopo qualche giorno il francese ha però rivisto la stessa macchina di nuovo in vendita su internet, con la specifica che la Porsche si trovava in una concessionaria di Vicenza.

Il truffato ha quindi chiamato un suo amico bresciano, chiedendogli di fare un giro nella città berica. L'uomo, dopo aver girato in lungo e in largo per Vicenza, ha intercettato per strada il bolide e ha chiamato la stradale. Gli agenti hanno quindi fermato l'auto, con alla guida un uomo estraneo ai fatti, e hanno ricostruito la vicenda. La Porsche, effettivamente intestata alla nomade, è risultata essere stata venduta diverse volte. L'incasso fraudolento è andato in tasca alla donna che è stata denunciata per truffa. La costosa auto è invece finita sotto sequestro.