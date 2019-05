Mobili per 30mila euro ma è una truffa

I carabinieri della Stazione di Sossano, ieri, 7 maggio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di truffa in concorso, M.P.F 56enne residente ad Artegna in provincia di Udine, e P.F 37enne residente a Trieste.

Gli indagati, sulla scorta degli esiti dell’attività investigativa svolta, nei mesi precedenti nel corso di una manifestazione fieristica svoltasi nel capoluogo cui partecipavano come imprenditori nel settore dell’arredamento, definivano con un 56enne ed un 33enne entrambi residenti a Val Liona la vendita di mobilio inducendo le parti lese a consegnare, rispettivamente, 25,000 ed 5,000 euro quale valore della merce che, successivamente, non recapitavano rendendosi entrambi irreperibili ad ogni chiarimento.

Spetterà ora all’Autorità Giudiziaria Berica valutare i provvedimenti da adottare nei confronti degli indagati.