Finta eredità, truffata una 88enne: due denunciati

Un modus operandi tanto teatrale quanto subdolo, vista anche l'età della vittima alla quale due truffatori hanno sottratto 3mila euro con l'inganno della "falsa eredità".

I carabinieri della stazione di Bassano del Grappa hanno denunciato il 76enne di Messina residente a Torreglia G.F. e il 50enne messinese F.F. per due distinte truffe del cosidetto “lascito ereditario”. L'ultimo di questi episodi è avvenuto il 7 febbraio 2018 ai danni di una bassanese classe 1931 avvicinata dal più anziano dei malviventi con la scusa di trovare una ditta (in realtà non esistente).

Durante la breve discussione si è avvicinato il complice più giovane, presentandosi come avvocato e affermando di conoscere l'azienda. A quel punto l'altro ha parlato di un generoso lascito ereditario da parte di un anziano che lavorava nell’azienda inventata e di un sacco di soldi da conferire ad associazioni o persone bisognose, quali la vittima

L'88enne si è fatta abbagliare dalla possibilità di ottenere una somma ingente di denaro per migliorare le proprie condizioni economiche e quindi ha accosentito alla successiva richiesta: fornire 3000 euro per le pratiche notarili. Il prelievo è avvenuto presso la filiale di banca ove l’anziana ha il proprio conto corrente e la stessa ha consegnato il denaro nelle mani dei due truffatori.

Qui si perfeziona l’inganno: alla signora viene richiesto di fermarsi in una tabaccheria per una copia del documento di identità e per alcune marche da bollo, ma mentre procede per tale pratica, i due malfattori si allontanano repentinamente con il denaro. A seguito di indagini durate oltre un anno i militari, grazie ad una capillare attività, hanno individuato i truffatori, attribuendogli anche un secondo episodio il 06 febbraio 2018 a Montorso Vicentino.

LE AVVERTENZE DEI CARABINIERI