Truffa del "falso carabiniere": via 10mila euro in contanti a un anziano

Tutti i risparmi spariti, ben 10mila euro, finiti nelle mani di due truffatori che con uno stratagemma sono riusciti a ingannare un 80enne. L'episodio, che ha visto ancora una volta come vittima un anziano, è avvenuto l'altro ieri a Cornedo Vicentino.

Tutto inizia quando un uomo, vestito distintamente, suona al campanello della vittima, residente in via Castretta, dichiarando di essere un carabiniere che stava svolgendo un'attività di prevenzione contro i furti i casa. L'80enne si è fidato e l'ha fatto entrare, anche se il truffatore non indossava la divisa. Una volta all'interno il finto rappresentante delle forze dell'ordine ha convinto l'anziano di radunare tutto il denaro che possedeva e di nasconderlo all'inteno del forno della cucina per sicurezza mentre procedeva al controllo delle altre stanze della casa per verificare l'eventuale presenza di intrusi. Per rendere più credibile il tutto il falso militare continuava a comunicare con una ricetrasmittente verso una inesistente centrale operativa.

A quel punto la trappola è scattata. L'anziano ha messo i soldi dove indicato e ha iniziato il giro delle stanze con il ladro, lasciandosi pure convincere ad a aprire tutte le finestre dell'abitazione. Nel frattempo, sempre attraverso la ricetrasmittente, il truffatore ha mandato un segnale in codice a un complice che si è introdotto nella casa passando dalla finestra della cucina lasciata aperta.

Alla fine della perlustrazione il falso carabiniere ha detto all'ottantenne che non c'era più bisogno di controllare il denaro e se n'è andato. L'anziano è quindi andato a riprendersi le banconote ma ha trovato un'amara sorpresa. All'interno del forno non c'era niente, i 10mila euro spariti, portati via dal complice. Alla vittima del furto non è rimasto altro che denunciare la truffa ai carabinieri di Valdagno che hanno avviato le indagini.