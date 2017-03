Truffe ed estorsioni in tutto il Nord Est: arrestato napoletano

Un pregiudicato originario del veneziano sul quale pendeva un ordine di carcerazione per 9 anni di reclusione è stato catturato in un'abitazione di Arzano, Napoli, in seguito alle ricerche condotte per diversi giorni dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Vicenza assieme ai colleghi partenopei.

L'arrestato,un cinquantacinquenne che ha risieduto anche a Bassano del Grappa, aveva agito in Veneto tra il 2004 e il 2010, mettendo a segno in diverse località, una serie di estorsioni e truffe, spesso in coppia con il fratello di tre anni più vecchio.

Il suo modus operandi consisteva ne avvicinava le vittime spacciandosi per commerciante o assicuratore per poi arrivare alle minacce di morte per ottenere il denaro. In seguito si era trasferito nel Napoletano.