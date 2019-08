Tarocca il contachilometri e vende l'auto: denunciata

I carabinieri di Lonigo sabato hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste per truffa in concorso, LB 28enne residente a Trieste.

L’attività di indagine era stata avviata a seguito della denuncia presentata, nelle settimane scorse, da un 25enne di nazionalità indiana residente a Lonigo. La vittima, dopo aver letto su Facebook l’annuncio di vendita di un’autovettura Mercedes E200, del valore 11.500 euro, ha contattato la 28enne e definita la trattativa, si è recato a Trieste per pagare la somma pattuita e ritirare il veicolo.

Durante il tragitto di rientro si verificava un’avaria all'auto che ha consentito di verificare in un centro Mercedes che il chilometraggio dell’autovettura era stato alterato dagli originari 327mila a 125mila chilometri,

La responsabile dell’accaduto, nonostante i tentativi di chiarimento da parte dell’acquirente, si è resa irreperibile.