Truffa con i biglietti natalizi in corso Palladio, denunciati quattro giovani

Venerdì pomeriggio, in seguito a segnalazioni pervenute alla centrale operativa, il comando di polizia locale ha effettuato tramite il sistema di video sorveglianza installato in centro storico la ricerca di quattro persone che chiedevano denaro in cambio di bigliettini augurali natalizi: i quattro erano stati visti raggirare ragazze minorenni con la scusa di donazioni, restituendo loro importi inferiori a quelli pattuiti.

Effettivamente quattro giovani, poi identificati per M. F. di 24 anni, M. B. di 23 anni, F. G. di 20 anni e A. A. di 21 anni, tutti provenienti da Torino, sono stati individuati e raggiunti dal personale in borghese all'angolo tra corso Palladio e contra' Cesare Battisti, mentre erano intenti ad adescare minorenni, consegnando loro alcuni bigliettini e chiedendo un’offerta a sostegno di una fantomatica organizzazione.

Tre ragazze, in particolare, hanno acconsentito a lasciare un'offerta di 2 euro, ma, alla consegna delle banconote da 10 e 5 euro, non hanno ricevuto il resto dovuto. A quel punto sono intervenute le pattuglie antidegrado, impegnate nel contrasto della mendicità e di ogni altra forma di accattonaggio. Il gruppo è stato accompagnato in comando e ciascuno dei soggetti perquisito. Ai quattro giovani è stato sequestrato il denaro proveniente dalla truffa per un totale di 510,14 euro e 93 biglietti natalizi. Tutti sono stati indagati per concorso in truffa ai danni di minorenni.