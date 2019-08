Truffa della "compagnia telefonica": entrano nel telefonino e le svuotano il conto corrente

Amarissima sorpresa per una vicentina 67enne che si è trovata il conto corrente letteralmente svuotato dei propri risparmi. Il fatto è successo nei giorni ma ha un antefatto che risale ai primi di agosto. La signora, infatti si era accorta che la propria utenza telefonica era stata cambiata, passando da un gestore a un altro. La cosa ha insospettito la donna che però non è riuscita a impedire la truffa vera e propria.

Nemmeno il tempo di venire a capo del mistero che, nel pomeriggio di martedì, un sms proveniente dalla banca della 67enne l'ha avvisato che il bonifico di 10mila euro da lei effettuato era andato a buon fine. Sorpresa e preoccupata, visto che non aveva fatto nessuna operazione bancaria, la donna si è recato nella sede dell'istituto a chiedere lumi al direttore. Questo le ha confermato che un versamento con la sua firma digitale era stato fatto in un conto corrente di una filiale Campana e che la somma non era più disponibile nel suo conto corrente.

Alla donna non è rimasto altro da fare che denunciare la truffa in questura. Dalle successive indagini la polizia ha scoperto che qualcuno aveva effettivamente agito per conto della signora cambiandole la compagni telefonica e presentanto come un documento una patente visibilmente falsa. La truffa sarebbe scattata proprio da questa azione. I malviventi, infatti, sono riusciti a controllare la scheda sim della donna e a carpire i dati del conto corrente direttamente dal telefonino.