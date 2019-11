Cronaca Altavilla Vicentina / Via Olmo

Commessa "infedele" e complice cercano di truffare il supermercato: denunciati

E' successo ad Altavilla Vicentina, nell'esercizio commerciale di via Olmo. Indagate due persone per truffa e furto aggravato in concorso. Sono in corso indagini dei carabinieri per verificare se ci sono stati episodi analoghi in passato