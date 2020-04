Riscuoteva i soldi delle polizze ma non li versava all'agenzia: denunciato sub agente

Riscuoteva in contanti dai clienti gli importi dei premi assicurativi, facendoli risultare con documentazione falsata, come pagati con carta bancomat o di credito ma sul conto dell'agenzia non sono mai entrati. E' quanto portato allo scoperto dai carabinieri della stazione di Camisano Vicentino dalle indagini avviate a seguito della denuncia presentata, nelle settimane precedenti, dal titolare dell’agenzia Vittoria Assicurazioni, con sede a Camisano Vicentino.

Il titolare riferiva infatti di aver rilevato alcune operazioni contabili anomale, riguardanti l’attività svolta da un sub agente con ufficio nella zona del bassanese: un danno complessivo quantificato in 63.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sub agente, un 64enne residente a Bassano del Grappa, è stato denunciato per truffa aggravata e continuata.