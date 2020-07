Fingono problemi di salute ed economici: anziano raggirato consegna loro 350mila euro

Figlia, madre e compagno, tutti di nazionalità serba ma residentei a Lonigo, sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.

Senza un briciolo di umanità, per 10 lunghi anni (2009-2019), hanno raggirato un 92enne di Orgiano, raccontadogli di essere in difficoltà economica e di avere problemi di salute. Un giochetto che ha portato l'anziano a dare loro continue somme di denaro per un totale di 350mila euro derivato dalla vendita di azioni, titoli e dall’estinzione di alcuni conti correnti a lui intestati.

Le indagini da parte dei militari dell’Arma hanno avuto inizio nelle settimane precedenti, a seguito della denuncia – querela presentata dai nipoti del 92enne.

L'anziano, nel corso dell’attività investigativa, sentito dai militari confermava di aver aiutato economicamente senza alcuna costrizione fisica o psicologica il nucleo familiare in questione (circostanza verificate dalle testimonianze dei consulenti finanziari), affermando di non voler procedere penalmente nei confronti delle persone denunciate.

Della vicenda è stata informata l’Autorità Giudiziaria berica che sulla scorta dei documenti acquisiti dai militari dell’Arma valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare nei confronti del terzetto.