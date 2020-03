Occupa abusivamente e truffa tre persone facendosi versare la caparra per l'affitto

Aveva messo, tra lo scorso ottobre e febbraio 2020, diversi annunci su Facebook e Marketplace per affittare un appartamento da lui occupato abusivamente, sfruttando il fatto che l’abitazione avesse due ingressi in vie differenti (Via Piave e Via Brenta a Schio) e quindi pubblicizzandola come si trattasse di due case differenti. Per questo i carabinieri hanno denunciato per violazione di domicilio e truffa R.A, cittadino scledense 18enne, nullafacente, incensurato.

Il soggetto ha raggirato tre persone: ogni volta che incontrava una vittima, se questa dimostrava interesse, si faceva versare immediatamente in contanti un acconto nelle more della formalizzazione del contratto, per poi rendersi irreperibile. La somma di cui si è appropriato in totale ammonta a 2.200 euro e, a seguito delle querele sporte dalle vittime, è stato identificato dai militari a cui era già noto.

Il soggetto permane attualmente all’interno dell’appartamento in attesa di un provvedimento del Giudice.