Dramma nella notte: si accascia a terra e muore

Si è accasciato mentre era in sella alla sua bici cadendo sull'asfalto. La scena è stata vista da alcuni passanti che stavano percorrendo in auto via Medici e che, dopo essersi fermati, hanno chiamato il 118.I medici del Suem, arrivati poco dopo sul posto assieme alle forze dell'ordine, hanno provato a rianimarlo per 20 minuti ma per lui ormai non c'era più niente da fare.

È morto così, nella notte tra sabato e domenica, un uomo senza documenti e dall'apparente età di 30 anni, la cui identità è in corso di identificazione. Il ragazzo, probabilmente un vicentino, potrebbe essere stato vittima di una dose di eroina killer. È questa l'ipotesi più accreditata sulle cause del decesso. A pochi metri dal corpo, infatti, è stata ritrovata una siringa.