Identificato l'uomo affogato nel canale, probabile morte per annegamento

Ha un nome il cadavere rinvenuto a Camisano Vicentino. Si tratta di Momait Gheorghita, classe 1976, nato in Romania, di fatto senza fissa dimora. Non si sono ancora chiuse del tutto le indagini sulle cause della morte, tuttavia l'ipotesi più accreditata per gli investigatori è quella dell' annegamento.

Il 43enne, forse a causa di uno stato di salute precario, sarebbe caduto nel fossato autonomamente mentra stava andando in bici. Il corpo era stato trovato mercoledì nella roggia Poinetta, in zona industriale di Camisano, da un ragazzo che ha lanciato subito l'allarme.