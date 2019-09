Operaio trova l'amante nudo a letto, la moglie lo morde: denunciata per violenza domestica

Si chiama "Codice Rosso" ed è il ddl che dispone le misure per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso agosto, è stato applicato in molti casi di soprusi di uomini contro le donne, ma la vicenda accaduta qualche giorno fa a Torri di Quartesolo ha visto come vittima un 30enne e nei panni dell'aggressore la moglie, che è stata denunciata.

Tutto è iniziato quando un operaio 30enne, ha finito il turno prima del previsto ed è tornata nella sua abitazione a Torri di Quartesolo. Arrivato a casa, il giovane trova la porta di casa sbarrata. Dopo aver bussato ripetutamente, la moglie dell'uomo alla fine si decide ad aprire. Dalla descrizione fatta successivamente, la donna si trovava in stato di ebrezza.

L'operaio entra quindi in casa e si dirige in camera da letto dove trova una sorpresa a dir poco inaspettata. Disteso sul talamo nuziale c'era un uomo completamente nudo che stavo dormendo della grossa. La reazione del 30enne non si è fatta attendere: ha fatto le valige, pronto ad andarsene di casa.

A quel punto è scoppiata una lite e la donna, anche lei 30enne, avrebbe minacciato di uccidersi e di uccidere anche la figlia minorenne, che stava dormendo in un'altra stanza, lui se ne fosse andato. La baruffa ha svegliato l'amante che, dopo una discussione con il marito, ha infilato la porta di uscita, seguito dall'operaio tradito.

La donna non voleva però lasciare andare il marito e, tra urla e pianti, gli si è avventata addosso, mordendolo violentemente su pancia e braccia. L'uomo è riuscito e divincolarsi e sabato è andato in questura a sporgere denuncia. La donna è ora indagata per violenza domestica con l'applicazione delle indagini in "codice rosso".