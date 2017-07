Trova la moglie a letto con l'amica, finisce a coltellate

Movimentato episodio, l'altra notte, in un comune della Valle dell'Agno. Un uomo, rinetrando a casa a sorpresa, ha sorpreso la moglie in atteggiamenti intimi con l'amica e la lite che ne è seguita è finita con il 33enne all'ospedale con due ferite da taglio.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Valdagno, sarebbe stato il marito tradito ad alzare per primo le mani sulle due donne e l'amante, a un certo punto, lo avrebbe colpito con una lama di pochi centimetri. Per questo sarà denunciata per lesioni personali.



Potrebbero seguire ulteriori querele, visto che entrambe le donne si sono recate al pronto soccorso per le percosse subite.