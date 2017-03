Troppo ubriaco per l'alcoltest: assolto

Non rifiutò di sottoporsi all'etilometro, bensì non era in grado di farlo: così un 61enne vicentino è stato assolto dall'accusa di guida in stato di ebbrezza. Dopo quella di mercoledì, dal tribunale di Vicenza arriva un'altra sentanza in materia destinata a far molto discutere.



Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, il giudice Carli ha accolto la tesi dell'avvocato dell'accusato, Michele Vettore: in assenza della prova dell'ubriachezza non può esserci condanna. Il vicentino venne fermato a Sarcedo nel giugno del 2014 dalla polizia locale e gli agenti ritennero che avesse assunto alcol oltre il limite consentito. L'uomo sarebbe stato tanto ubriaco da non riuscire ad eseguire il test e venne quindi multato per 15.500 euro. Impugnata la sanzione, la corte ha deciso che gli agenti avrebbero dovuto chiedere al fermato di sottoporsi all'esame del sangue.