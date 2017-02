Trissino, Zaia in sopralluogo al bacino antialluvione

Sopralluogo del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al bacino di laminazione di Trissino per verificare lo stato di avanzamento dei lavori: si tratta di una delle opere più significative della molte legate alla sicurezza idraulica in tutto il Veneto.

L’appuntamento è per lunedì alle ore 11.30 presso il cantiere, con accesso in Via Margherita Lampertico Marzotto.. Gli effetti benefici di questo bacino si faranno sentire su una vasta area del Veneto, che va dalla porzione occidentale della provincia di Vicenza, a tutta la Bassa Padovana.