Trissino, Vanessa Pellizzaro muore improvvisamente a 24 anni

Sarà solo l'autopsia a chiarire le cause della morte improvvisa di Vanessa Pellizzaro, di appena 24 anni.



Secondo quanto si apprende, la giovane si trovava a casa, a Trissino, con la famiglia, quando improvvisamente si è sentita male, cadendo a terra. I sanitari del Suem 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno tentato di rianimarla ma è stato tutto inutile. Vanessa era stata da poco operata al San Lorenzo di Valdagno, per l'asportazione della milza ma il decorso post operatorio stava proseguendo nel migliore dei modi.



La notizia si è diffusa velocemente anche su Facebook, con un post del fratello della 24enne: subito si è manifestato il cordoglio della comunità, dove la ragazza era molto conosciuta, anche per la sua attività presso la famosa Festa dello Gnocco di Selva di Trissino.