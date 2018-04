Trissino, ruba forbici dal ferramenta: 38enne finisce in carcere

Il 26 aprile i Carabinieri della Stazione di Trissino hanno arrestato un 38enne di Rovigo, ma domiciliato in una comunità di Schio, poiché responsabile del reato di furto commesso all’interno di un negozio che tratta articoli per l’agricoltura, ubicato a Trissino.

Nella tarda mattinata di giovedì l’uomo era entrato nel punto vendita e, senza farsi vedere, aveva prelevato dalla vetrina un paio di cesoie da potatura elettroniche del valore di 1.500 Euro. Era quindi uscito dal negozio e si era incamminato per raggiungere la vicina fermata dell’autobus. Il negoziante, però, insospettito dal girovagare di quello strano cliente che nulla aveva chiesto né acquistato, aveva dato un rapido sguardo alla sua vetrina accorgendosi della sottrazione.

Immediatamente usciva dal negozio per rincorrere il ladro, non prima di avere chiamato i Carabinieri che, accorsi con una pattuglia della locale stazione, lo hanno bloccato all’altezza della fermata del citato mezzo pubblico. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e portato al carcere di San Pio X