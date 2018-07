Omicidio-suicidio: Trissino sconvolta nella calura preagostana

C’è solo una certezza dopo la giornata torrida che a Trissino ha fatto da scenario ad un omicidio suicidio che ha scosso la comunità. I carabinieri coordinati dal pubblico ministero Jacopo Augusto Corno dovranno lavorare alacremente per capire quali siano le ragioni profonde di due episodi tanto efferati da mutare per sempre l’esistenza e della vittima e dell’aggressore.

La prima è il 39enne Enrico Faggion. In base alle prime ricostruzioni filtrate sul luogo del delitto, attorno alle 12,30 sarebbe stato fermato a bordo della sua auto, un suv bianco della Kia, dal suo aggressore che armato di una pistola di calibro medio-grande lo avrebbe freddato con quattro o cinque colpi dopo che la vittima era uscita dalla sua vettura all’incrocio tra via Sauro e via Strobbe davanti alle piscine municipali. Prima della sparatoria fra i due, che si conoscevano, ci sarebbe stato un acceso alterco. L’aggressore, che aveva raggiunto il 39enne a bordo della sua Mercedes Classe E grigia, avrebbe fatto fuoco dopo essere uscito dall’abitacolo.

Il suo nome è Giancarlo Rigon. Si tratta di un piccolo orafo trissinese sulla sessantina. Quest’ultimo dopo avere ucciso il rivale sarebbe salito sulla sua auto e si sarebbe recato in via Dugale, una zona rurale di Trissino nota come Masieri, dove non di rado andava a passeggiare, per poi uccidersi in macchina con l’arma usata per l’omicidio di pochi minuti prima. Ad indicare alla polizia municipale di Trissino nonché ai Carabinieri il luogo del suicidio sarebbero stati un passante che ha visto l’auto e un conoscente di Rigon. Il quale avrebbe informato del presentimento circa il luogo del suicidio le forze dell’ordine. Un presentimento dettato dal fatto che già una mezz’ora dopo l’uccisione in paese cominciavano a circolare voci sul nome del presunto killer.

L’altro terreno sul quale gli inquirenti si stanno muovendo è quello del movente della letale aggressione. Sulle prime pare che tra i due ci fosse una storia di vecchi debiti che la famiglia del 39enne avrebbe contratto con quella dell’agressore. Faggion e soprattutto suo padre avevano infatti un passato da orafi. E pare che il debito fosse stato contratto per un prestito in oro ancora ai tempi della lira. Il prestito tra orafi, in una con una montagna di debiti ancora non onorati, è una fattispecie molto conosciuta a Trissino, fino ad una ventina d’anni fa fiorente distretto del gioiello, poi spazzato dalla concorrenza straniera e dalla crisi post 2001. Gli inquirenti starebbero cercando di capire anche l’ammontare dell’ipotetico debito che secondo diverse voci circolate in paese si aggirerebbe sui cento milioni del vecchio conio.

Dai primi risconti effettuati in loco Faggion divideva la sua vita tra Trissino, dove faceva spesso visita alla madre; Brogliano, dove lavorava come operaio presso la Mb Conveyors, una ditta specializzata nella costruzione di nastri elevatori assai nota nella zona e San Martino Buon Albergo nel Veronese dove viveva la compagna che avrebbe dovuto sposare ai primi di agosto di quest’anno. La vittima sarebbe stata intercettata proprio dopo essersi recata dalla madre per la pausa pranzo. I colpi sono stati avvertiti chiaramente non solo dai vicini, ma pure dai frequentatori della piscina, molti dei quali giovani.

Lo spiegamento di forze dell’ordine sul luogo dell’omicidio è stato imponente. Oltre alla presenza del pm Corno si sono avvicendati in via Sauro i carabinieri di Trissino, di Valdagno e quelli del comando provinciale di Vicenza col supporto delle unità per le investigazioni scientifiche dell’Arma. Subito dopo l’omicidio è intervenuto anche il Suem, ma i sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso dell’operaio. Sul luogo c’erano anche il sindaco di Trissino Davide Faccio e l’assessore alla sicurezza Renzo Malfermo i quali con l’ausilio della polizia municipale hanno dato concreto supporto all’azione degli investigatori. Appena dopo la sparatoria, a ridosso di quel tratto di strada, si sono assiepati tantissimi curiosi che sono stati messi a dura prova da una canicola pressoché agostana. A metà pomeriggio un gruppo di colleghi della ditta di Brogliano, fra le lacrime di alcuni, ha omaggiato la vittima con una corona di fiori.

Nel primo pomeriggio i carabinieri hanno poi presidiato anche il laboratorio-abitazione in cui abitava il presunto killer: si tratta di un edificio degli anni ‘50-’60 in via Sant’Antonio, il tutto mentre le autorità mantenevano il riserbo sul luogo del suicidio che la troupe di Vicenzatoday.it ha raggiunto per prima tanto da essere l’unica ad avere immortalato il sopralluogo congiunto di sindaco e inquirenti nonché il momento in cui il cadavere del suicida è stato portato via da una ditta locale di onoranze funebri. Da quanto si è appreso gli investigatori avrebbero raccolto le deposizioni di diversi testimoni come quella della donna accorsa per prima che per prima in assoluto avrebbe cercato di capire le condizioni dell’aggredito.

A fronte degli eventi di quest’oggi però rimangono da comprendere le ragioni profonde del gesto. L’aggressore, da quanto è stato possibile ricostruire, frequentava abitualmente due bar di Trissino, il Caffé Dante, detto da Ioppo, sito vicino al municipio ed il bar Baron (si trova lungo la strada che conduce alla frazione di Lovara), quest’ultimo frequentato da molti pensionati appassionati del gioco delle carte.

Tra i chi sostiene di aver conosciuto bene l’aggressore, c’è chi parla di gesto incomprensibile e descrive Rigon «come una persona solare» che mai avrebbe potuto giungere ad un gesto del genere: anche se durante le ultime settimane le comparsate al bar si sarebbero ridotte: quasi a presagire un disagio o un dissidio. Sta di fatto che la modalità cui il presunto killer (le indagini non sono ancora concluse ovviamente) sarebbe ricorso per freddare Faggion sono state così efferate tanto da far pensare a un regolamento di conti in stile mafioso.

In questo senso bisognerà capire se l’aggressore avesse a sua volta problemi economici, o di altro tipo, in misura così consistente da premeditare un omicidio o quanto meno una minaccia poi sfociata in una aggressione mortale. Bisognerà capire poi perché detenesse un’arma. Ed è pure per questo motivo che gli inquirenti sono al lavoro: anche se non è da escludere che, almeno in parte, le ragioni più recondite d’un eventuale dissidio i due se le sono portate nella tomba.