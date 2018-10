Il caso del Leone di Trissino, il parroco: «Il nostro bollettino fa storia, ma io non ci andrò»

Sulle polemiche seguite alla decisione della parrocchia di Trissino di inserire l'inaugurazione del leone marciano tra gli eventi segnalati dal bollettino parrocchiale interviene il parroco in persona don Lucio Mozzo con una nota diramata ieri in tarda sera: «Io ho dato conto del leone marciano perchè è comunque un evento significativo del clima sociopolitico, e i nostri bollettini fanno "storia". Poi io domenica non andrò all'inaugurazione. Di piú, se dovessi badare ai social network, starei fresco».

La notizia sta facendo discutere non solo sui social media, ma pure in paese dove peraltro da tempo si sono formati due fronti rispetto al manufatto: uno pro e l'altro contro. Un manufatto del quale ancora oggi non si conosce la reale identitá dei donatori che ne hanno permesso la realizzazione.