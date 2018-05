Trissino, incendio in conceria: in fiamme un silos aspirante

Alle 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pranovi a Trissino per l'incendio di un aspiratore di polvere di smerigliatrice di un’azienda conciaria.

I pompieri arrivati da Arzignano con due automezzi, hanno spento il silos aspirante, posto esternamente e dopo averlo raffreddato è stato smontato, mettendo in sicurezza l’intero sistema. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.