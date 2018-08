Trissino, magazzino in fiamme: non si esclude il dolo

Incendio intorno alle 3 in via Cinto a Trissino dove, all’arrivo della prima squadra dei pompieri di Arzignano, le fiamme stavano bruciando la parte posteriore dell’abitazione utilizzata come magazzino ufficio di una ditta edile.

Le fiamme avevano attecchito il deposito con del legname accatastato. I vigili del fuoco di Arzignano e Vicenza con quattro automezzi e dodici operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando l’estensione all’abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, non si esclude il dolo.

Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono durate diverse ore, con lo smassamento di tutto il materiale.