Trissino, gatto colpito e lasciato a morire: il colpevole rischia il carcere

Rischia il carcere il responsabile dell'uccisione del micio trovato agonizzante a bordo strada l'altro giorno, a Trissino. La bestiola è stata colpita da un colpo di pistola ad aria compressa in pieno musetto e a nulla sono valse le cure dei volontari dell'Enpa. L'uccisione di animali (art. 544 bis c.p.) è punita con la reclusione da 4 mesi a due anni di chiunque, "per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale".



Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, la bestiola è stata individuata in via Oltre Agno di Sotto, a Trissino, da una signora in auto. Ha chiamato subito aiuto ma per il gatto era ormai troppo tardi. Le successive indagini hanno permesso di risalire alla causa della morte: una rosa di pallini sparati da un'arma ad aria compressa in pieno muso. Le guardie zoofile sono a caccia del colpevole.