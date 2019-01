Portata via da un male incurabile a soli 27 anni: l'addio a Evelin

Un sorriso dolcissimo e degli occhi che esprimevano una voglia di vivere tenace e piena di gioia. È questo il ricordo che la comunità di Selva di Trissino ha di Evelin Chiarello che, dopo aver combattuto per 10 anni contro un male incurabile, è stata vinta a soli 27 anni.

Mercoledì Evelin se n'è andata. È morta all'ospedale di Valdagno lasciando nello sconforto i genitori Oriella e Francesco, il fratello Enrico e il fidanzato Filippo. Nonostante la sua lunga battaglia e quattro interventi - l'ultimo nel luglio dello scorso anno - il terribile male che l'ha aggredita da giovanissima alla fine ha prevalso.

La giovane lavorava in un centro commerciale vicentino come commessa, aveva conseguito il diploma di assistente sociale ed era molto attiva come animatrice per i bambini e volontaria nella parrocchia di Selva di Trissino. Ed è infatti nella chiesa di Santa Maria Maddalena che lunedì prossimo alle 10 riceverà l'ultimo saluto terreno.