Esecuzione in pieno giorno: uomo freddato a colpi di pistola

AGGIORNAMENTO ORE 15:00

A poche ore dall'agguato di via Nazario Sauro emergono altri particolari sull'esecuzione di Enrico Faggion. La vittima, dipendente della MB Conveyors - azienda di Brogliano che produce nastri trasportatori - era in pausa pranzo e si stava recando a trovare la mamma quando una Mercedes (sembra di colore nero) ha tagliato la strada alla KIA bianca che stava guidando. L'uomo è stato freddato quando è sceso dalla macchina.

Faggion viveva a San Martino Buon Albergo con la compagna.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00

La vittima dell'agguato a Trissino è Enrico Faggion, un uomo di 39 anni residente a Trissino. La vittima si sarebbe dovuta sposare tra pochi giorni, l'otto di agosto.

I colpi di pistola - almeno 4 o 5 - sono stati sparati tra le 12:30 e le 13 sono stati chiaramenti avvertiti da molti utenti della piscina comunale, in quel momento gremita di persone, soprattutto famiglie con bambini. Dalle primissime voci circolate tra i residenti sembra che un testimone, che ha assistito all'omicidio, sia stato minacciato di morte. Sul posto sta operando la squadra scientifica dei carabinieri.

Trissino è stato il primo Comune della provincia soggetto a un provvedimento di interdittiva antimafia.

Brutale esecuzione in stile mafioso a Trissino vicino al palazzetto dello sport, via Nazario Sauro, zona piscine. Poco dopo mezzogiorno una persona, la cui identità non è ancora stata resa nota - anche se dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un trissinese molto conosciuto in paese - è stato freddato da dei colpi di pistola per strada.

La dinamica dell'omicidio è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni i colpi di arma da fuoco sarebbero partiti da una Merceses. L'agguato è stato visto da numerosi testimoni. Sul posto del delitto i carabinieri, la polizia municipale e l'assessore alla sicurezza del Comune di Trissino.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO