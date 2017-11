Trissino, busta con sospetta antrace alle Poste

Nella mattinata di martedì i vigili del fuoco sono stati impegnati presso lo smistamento delle poste di Trissino per la verifica di una busta contenete una sostanza in fase d’identificazione.

L’allarme è stato dato dagli impiegati addetti al centro, che hanno notato la fuoriuscita della polvere da un pacco. I vigili del fuoco di Arzignano e gli operatori NBCR (nucleare batteriologico chimico radiologico) di Vicenza hanno isolato e recuperato la sostanza, inviandolo per gli esami al laboratorio zooprofilattico di Legnaro. Le persone che si trovano all’interno del centro non presentono al momento nessun sintomo, ma sono trattenuti in attesa dell’esito della sostanza.

All’interno per l’assistenza delle 17 persone anche un operatore sanitario del suem 118. Le operazioni di soccorso e assistenza dei vigili fuoco sono perdurate fino al primo pomeriggio.