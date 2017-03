Trissino, blitz alla Miteni e corteo

Manifestazione, sabato mattina, davanti ai cancelli della Miteni prima e davanti al municipio di Trissino poi. Secondo le prime informazioni, alcuni attivisti di #Vicenzasisolleva, già impegnati nelle scorse settimane in iniziative contro la Pedemontana Veneta, l'ecomostro di Borgo Berga e la base Del Din, hanno affisso alcuni striscioni sui cancelli dell'azienda coinvolta nel caso di maxi inquinamento da Pfas e si sono poi recati in corteo nel centro del paese. Non si segnalano momenti di tensione.