Trissino, auto sbanda e si cappotta: conducente miracolato

Un incidente che poteva avere conseguenze peggiori quello avvenuto nella mattinata di domenica sulla provinciale 246 a Trissino.

Per cause ancora in via d'accertamento - ma forse per evitare lo scontro con un'altra auto, una vettura è uscita di strada e si è cappottata a ruote all'aria in mezzo al campo. Nessun danno per il conducente che è uscito illeso dalla macchina, poi rimossa dal carro attrezzi.