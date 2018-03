Trissino, auto distrutta dalle fiamme: l'incendio è doloso

La notte scorsa, poco dopo le ore 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria a Trissino per l’incendio di un’auto. I pompieri di Arzignano hanno spento la Volkswagen Polo, che era completamente avvolta dalle fiamme all’arrivo della squadra.

Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto: non si esclude il dolo. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa due ore.