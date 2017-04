Trissino, qualità dell'aria monitorata

Iniziato a Trissino il campionamento per il controllo della qualità dell’aria nell'area della concia. Il dipartimento provinciale dell'Arpav ha infatti portato un mezzo mobile per la rilevazione degli inquinanti atmosferici in via Stazione, dove rimarrà per circa quattro settimane.

Gli inquinanti monitorati sono: H 2 S (acido solfidrico), BTEX (composti organici volatili), NOX, NO, NO 2 (ossidi di azoto), NH 3 (ammoniaca) e PM10 (polveri sottili).

Alla fine del monitoraggio, i tecnici dell'Arpav prepareranno una relazione sui dati rilevati, relazione che verrà pubblicata sul portale dell'Arpav nella sezione del dipartimento provinciale di Vicenza.