Cade nella vasca: pensionato muore annegato

Un malore fatale è molto probabilmente la causa della caduta nell'acqua della fontana sul cui bordo era solito sedersi e nella quale è morto per annegamento. È così che, secondo la ricostruzione dei carabinieri e il referto medico, Angelo Perin, pensionato 78enne ex-camionista, ha perso la vita nel primo pomeriggio di martedì, verso le 13:30. A trovarlo è stata una vicina che ha visto i piedi spuntare dall'acqua e ha dato l'allarme subito dopo. L'uomo abitava nella frazione Lovara del comune di Trissino, in una casa isolata a due passi dal vecchio lavatoio in via Baron.

Perin viveva da solo, con il suo cane come unica compagnia, in un posto isolato con un parente e la donna che ha trovato il corpo come vicini. Sul posto della disgrazia sono intervenuti i carabinieri di Trissino. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che deciderà se effettuare o meno l'autospsia.