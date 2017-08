Trissino, 73enne cade nell'Agno in secca: gravissimo

Martedì attorno alle 14.20 il 73enne di Sovizzo A. F. è stato ritrovato dal genero sul letto in secca del fiume Agno in stato di incoscienza. Le sue condizioni sono gravissime.



Fortunatamente l'anziano, prima di uscire, aveva lasciato detto dove sarebbe andato e quindi il parente, non vedendolo tornare è andato a cercarlo sul posto, dalle parti di via Palladio a Trissino. Dopo aver visto la macchina del parente, il genero ha visto l'uomo nell'Agno e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Arzignano e l'elicottero del Suem 118. L'anziano è stato trovato incosciente e stabilizzato dai sanitari è stato caricato e trasportato ancora incosciente all'ospedale Borgo Trento di Verona in codice rosso.