Tribunale, uffici giudiziari trasferiti a Borgo Berga: nasce il nuovo Polo della giustizia

L'edificio di contrà Santa Corona, lunedì, ha ufficialmente chiuso i battenti dando il via libera per il nuovo polo della giustizia di Borgo Berga. Tutti gli uffici giudiziari dislocati in diverse sedi saranno quindi convogliati in unica struttura. Come riporta Il Gazzettino il trasloco si sarebbe reso necessario anche a causa delle pessime condizioni in cui versava il vecchio palazzo.

Non sarà il cambio di sede l'unico rinnovamento per il palazzo di giustizia vicentino. Sarebbero infatti partite una serie di iniziative per ridurre i tempi dei processi, ridurre i costi e valorizzare il lavoro degli utenti; il tutto per incrementare l'efficenza degli uffici.