Tretto, massi enormi franano sulla strada: tragedia sfiorata

Poco dopo le ore 6 intervento dei vigili del fuoco per un movimento franoso con la caduta di grossi massi lungo la strada per Sant’ Ulderico al Tretto di Schio dove sono intervenuti per primi i vigili volontari di Thiene poi supportati dai colleghi di Schio.

Nessuna persona o veicolo è rimasto coinvolto. La circolazione è stata interrotta dai vigili del fuoco fino all’intervento della polizia locale e della Viabilità per la rimozione dei macigni.