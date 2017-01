Trentino, 55enne bassanese scivola lungo cascata di ghiaccio

Non sarebbe in gravi condizioni l'apinista bassanese 55enne scivolato per circa 30 metri mentre stava percorrendo una placca ghiacciata, dopo avere scalato la cascata di ghiaccio Sorgazza di Sinistra, sopra Pieve Tesino.



Sul posto, giovedì, sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino dell’area operativa Trentino orientale e l’elicottero di Trentino Emergenza. L’alpinista si trovava insieme al compagno di cordata, anche lui di Bassano. L’incidente è avvenuto sulla via del ritorno, lungo uno scivolo ghiacciato che normalmente si percorre slegati