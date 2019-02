Deraglia vagone e si scontra con locomotore: nessun ferito, Treviso-Vicenza interrotta

Questa mattina poco le 5.30, un vagone di un treno merci che viaggiava sulla linea Treviso Vicenza in direzione della città berica è deragliato nei pressi della stazione di Albaredo, scontrandosi di striscio contro il locomotore di un altro convoglio ferroviario che viaggiava in senso opposto. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi nell’immediatezza, stanno ora dando supporto al personale di RFI. La linea ferroviaria nel tratto interessato dall’incidente è interrotta. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto.

