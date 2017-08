Roana, 13enne cade in bici: gravi lesioni alla mano

Trauma con gravi conseguenze per un ragazzino di 13 anni che martedì verso le 19 a Camporovere di Roana è caduto in bicicletta per cause ancora da stabilire.

Il 13enne è stato ricoverato d'urgenza con l'elisoccorso al reparto chirurgia del San Bortolo per lesioni varie sul corpo e sopratutto alla mano sinistra sulla quale il team medico è intervenuto.

L'elicottero lo ha soccorso partendo dal San Bortolo subito dopo aver portato lo scout che si era ferito a Recoaro.